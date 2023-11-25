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Giriş Tarihi: 25.11.2023 22:21

Marius Sumudica: "Bugün kötü oynadık, pozisyona giremedik"

Marius Sumudica: Bugün kötü oynadık, pozisyona giremedik

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 mağlup bitirdikleri Ankaragücü maçının ardından, "Bugün kötü oynadık, pozisyona giremedik" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmayı, Alper Uludağ'ın 45+3. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Ankaragücü, puanını 16'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Marius Sumudica, "Bugün maçı özetlemek gerekirse çok kötü oynadığımız ve pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Biz normalde evimizde pozisyon bulan bir takımdık. Gol atabilen bir takımdık. Bugün öyle olmadı. Genel olarak sıkışık bir maç oldu. Rakip takıma sorsaydık maçtan önce beraberliği kabul ederlerdi. Arkaya atılan toplarla pozisyona girdiler. Bununla beraber ilk yarının son saniyelerinde golü yedik. Biz aslında takım olarak zamanı da iyi kullanamadık. Rakip takım zamanı iyi kullandı. Sürekli yerdeydiler. Onların oyununa uyduk. Biraz daha zeki olsaydık zaman geçirme konusunda. Hakem karşı takımın kalecisini çok görmezden geldi. Bunlar bahane değil tabi biz daha bir şey başarmadık. Daha çok yolumuz var. Henüz 15 puan kazandık. Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Marius Sumudica: "Bugün kötü oynadık, pozisyona giremedik"
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