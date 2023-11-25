Mauro Icardi: "Bayern'e karşı oynadığımız gibi..."

Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafında yer alan Türkiye ve nazar boncuğu bilekliği hakkında, "Fotoğraf çıkmıştı daha önce. Taraftar da biliyor zaten Türkiye'de çok mutluyum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Bir Türk markasıyla çalışmam olacak. Onların hediyesi. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ülkemizin bir sembolünü paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum onları, onlar da beni çok seviyor" dedi.