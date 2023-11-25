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Giriş Tarihi: 26.11.2023 00:40

Mauro Icardi: "Bayern'e karşı oynadığımız gibi..."

Mauro Icardi: Bayern’e karşı oynadığımız gibi...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Arjantinli yıldızın sözleri...

Mauro Icardi, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Icardi'nin açıklamaları...

"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz."

"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."

"OLABİLECEK EN İYİ MAÇ"

"Maçı kazanmak önemli. İlk dakikadan itibaren kendimizi vermemiz gerekiyordu. İlk dakikadan itibaren gol için uğraştık. Gol attığım için hem kendim hem de takımım adına mutluyum. Şu noktada olabilecek en iyi maçı çıkardığımızı düşünüyorum"

MANU MAÇI AÇIKLAMASI

"Bayern'e karşı oynadığımız gibi her takıma karşı oynayabildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Yine baskı kurmamız lazım taraftarımızla birlikte. Fiziken en iyi halimizle maça çıkmamız gereekiyor. Hepimiz istekli bir şekilde oynamalıyız. Gol de atmamız gerekiyor. Güzel bir sonuç alıp işimizi kolaylaştıracağımıza inanıyorum."

Mauro Icardi, paylaştığı fotoğrafında yer alan Türkiye ve nazar boncuğu bilekliği hakkında, "Fotoğraf çıkmıştı daha önce. Taraftar da biliyor zaten Türkiye'de çok mutluyum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Bir Türk markasıyla çalışmam olacak. Onların hediyesi. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ülkemizin bir sembolünü paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum onları, onlar da beni çok seviyor" dedi.

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Mauro Icardi: "Bayern'e karşı oynadığımız gibi..."
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