Premier Lig'den sıra dışı VAR kararı! "Bizim hakemler ‘bakarkör’ olmuş"

Video Hakem Sistemi ile birlikte Türkiye'de birçok tartışma yaşanırken, dünyada da bu konudaki sorunlar devam ediyor. Her hafta yüz milyonlarca kişinin izlediği Premier Lig'de, VAR'da yaşanan problemlere yeni bir çare düşünüldü! Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın golü VAR'a giderken, VAR hakemleri ile orta hakem arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gol verilmesi gereken pozisyonda ofsayt kararı çıkmış ve Liverpool'un golü iptal edilmişti.
Bu olay İngiltere'yi ayağa kaldırırken, hakem atamalarından sorumlu kurum olan PGMOL'un başındaki isim Webb, yaşanan bu iletişim kazasını çözmek için farklı bir yola başvurdu. İngiltere'nin havayolları olan British Airways ile görüşmeler yapan Howard Webb, VAR ve orta hakemlere iletişim dersi vermesi için iki pilot ile anlaşma sağladı. Chris Heaven ve Pete Nataraj isimli iki pilot ve uçuş eğitmeni, telsiz konuşmalarının nasıl olması gerektiği konusunda hakemleri eğitecek. Bu eğitimde iki tarafın da birbirini anlaması ve ardından da verilen kararın iki tarafın da onayından geçmesi, öncelik olacak.
BİZDE İHTİYAÇ VAR MI?
ÖMER ÜRÜNDÜL - PREMIER LİG'DEKİ ETKİSİNE BAKALIM
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hakem hatalarını en aza indirmek için sürekli yeni tedbirler üzerine düşünülüyor. Zaten VAR uygulaması da bu imkânların sonucunda ortaya çıktı. Tabii VAR'ın da yeterli düzeyde olmadığını İngiltere'de görmüşler ki yeni birtakım tedbirlere başvuruyorlar. Orta hakem ile VAR'ın iletişimini güçlendirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın önce ne netice vereceğini görmek gerekiyor. Dünyanın en prestijli liginde sonucu gördükten sonra bizde hayata geçebileceğini düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN - HAVADAN KARADAN DESTEK YETMEZ
VAR ile sahadaki hakem arasında iki büyük kavga var! 1-Sahada maç yöneten hakemler, VAR'da görev yapanlardan daha az kazandıklarını vurguluyorlar. Ve bu duruma isyan ediyorlar. 2- VAR'daki hakemler daha önce sahada görev yaparken yetersiz bulundukları için ehliyetleri elinden alındı ve 'artık maç yönetemezler' damgası yedi. Bu yüzden VAR'da görev yapan hakemler de kendilerini maç yöneten hakemler gibi görüyorlar ve sahadaki meslektaşlarına üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlayış değişmedikçe ister kuleden ister havadan isterse polis telsizi kullananlardan yardım alsınlar, yine de sorunlar çözümlenemez.
BÜLENT TİMURLENK - CEP TELEFONLARI VAR ODASINDA MI!
İngilizler denesinler, başarılı olurlarsa bakarız. Ancak bizde VAR odasından maç izlerken hakemlerin bir odaklanamama problemi var. 90 dakika boyunca VAR odasında oturanların cep telefonları yanında mı merak ediyorum. Yıllardır sahadaki hakem dörtlüsünün cep telefonlarının devre arasında ulaşılabilir olup olmadığını merak ettiğim gibi. Hakemlerin karar verirken üzerlerindeki baskı, her seferinde puan kayıplarını kendi takımları ve teknik adamlarından önce hakemler üzerinden taraftara anlatmaya çalışmış başkan ve yöneticiler yüzünden. Teknoloji bu kadar imkân tanırken hakem hatalarının VAR öncesi kadar tartışılıyor olması garip ve kabul edilebilir değil.
GÜRCAN BİLGİÇ - BİZİM HAKEMLER 'BAKARKÖR' OLMUŞ
Aslında benim aklıma yatmadı. Futbolun tek gerçeği, bilimin her ülkede aynı olması. Kelimeler değişse bile jestler değişmez. Yabancı bir maçı seyredin, futbolcunun da hakemin de ne demek istediğini anlarsınız. VAR'ın dili aslında çok basit. 'Ne gördün' diye soruyorlar, cevap onlarınkinden farklıysa hakemi ekrana çağırıyorlar. Türkiye'deki sorun, dilde ve gözlerde değil tamamen zihinlerde. Bizim hakemler 'bakarkör'. İstediklerini görüyorlar, istemediklerine bakmıyorlar. Bizim sisteme gerekli olan tek şey, 'vicdan'. Yani bize adalet gerekiyor.