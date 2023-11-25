Premier Lig'den sıra dışı VAR kararı! "Bizim hakemler ‘bakarkör’ olmuş"

BİZDE İHTİYAÇ VAR MI?

ÖMER ÜRÜNDÜL - PREMIER LİG'DEKİ ETKİSİNE BAKALIM

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hakem hatalarını en aza indirmek için sürekli yeni tedbirler üzerine düşünülüyor. Zaten VAR uygulaması da bu imkânların sonucunda ortaya çıktı. Tabii VAR'ın da yeterli düzeyde olmadığını İngiltere'de görmüşler ki yeni birtakım tedbirlere başvuruyorlar. Orta hakem ile VAR'ın iletişimini güçlendirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın önce ne netice vereceğini görmek gerekiyor. Dünyanın en prestijli liginde sonucu gördükten sonra bizde hayata geçebileceğini düşünüyorum.

LEVENT TÜZEMEN - HAVADAN KARADAN DESTEK YETMEZ

VAR ile sahadaki hakem arasında iki büyük kavga var! 1-Sahada maç yöneten hakemler, VAR'da görev yapanlardan daha az kazandıklarını vurguluyorlar. Ve bu duruma isyan ediyorlar. 2- VAR'daki hakemler daha önce sahada görev yaparken yetersiz bulundukları için ehliyetleri elinden alındı ve 'artık maç yönetemezler' damgası yedi. Bu yüzden VAR'da görev yapan hakemler de kendilerini maç yöneten hakemler gibi görüyorlar ve sahadaki meslektaşlarına üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlayış değişmedikçe ister kuleden ister havadan isterse polis telsizi kullananlardan yardım alsınlar, yine de sorunlar çözümlenemez.