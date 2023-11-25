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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Sacha Boey canlı takipte!

MEHMET ÖZCAN
Sacha Boey canlı takipte!

Avrupa’nın devleri, Fransız oyuncunun peşinde. Arsenal’in yakın ilgisi sürerken, İtalyan İnter de devreye girdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçında Sacha Boey’in performansı, Avrupa kapılarını da açacak

G.Saray forması ile son iki sezonda ortaya koyduğu performansla herkesin alkışlarını alan Sacha Boey için Avrupa'nın dev kulüpleri de yakın takibe başladı. Fransa Milli Takımı hayali kuran ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Boey, ailesinin doğduğu yer olan Kamerun'dan gelen milli forma teklifini de reddetmişti. İngiliz basınının sık sık Arsenal ile anlaştığı iddialarını manşetine taşıdığı oyuncu için İtalya'dan da talip var. İnter'in de 23 yaşındaki sağ beki mercek altına aldığı ve Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği öğrenildi. Arsenal ve İnter'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Sacha Boey için ManU karşılaşmasını takip etmesi bekleniyor. 2020-21 sezonu başında Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya alınan oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Performansı sonrasında Sacha Boey'in sözleme uzatma görüşmeleri de hız kazanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, yıllık 400 bin Euro alırken G.Saray yönetimi 1.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif ile masaya oturdu. Ancak oyuncu 2.5 milyon Euro civarında beklentide bulunurken görüşmeler de durdu. Sacha Boey'in Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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Sacha Boey canlı takipte!
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