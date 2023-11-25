Sacha Boey canlı takipte!

G.Saray forması ile son iki sezonda ortaya koyduğu performansla herkesin alkışlarını alan Sacha Boey için Avrupa'nın dev kulüpleri de yakın takibe başladı. Fransa Milli Takımı hayali kuran ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Boey, ailesinin doğduğu yer olan Kamerun'dan gelen milli forma teklifini de reddetmişti.İnter'in de 23 yaşındaki sağ beki mercek altına aldığı ve Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği öğrenildi.2020-21 sezonu başında Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya alınan oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.Performansı sonrasında Sacha Boey'in sözleme uzatma görüşmeleri de hız kazanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, yıllık 400 bin Euro alırken G.Saray yönetimi 1.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif ile masaya oturdu. Ancak oyuncu 2.5 milyon Euro civarında beklentide bulunurken görüşmeler de durdu. Sacha Boey'in Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.