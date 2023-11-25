Sakarya evinde durgun akıyor!

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 34. dakikada58'de ilginç anlar yaşandı.Daha sonraki karambolde Eren bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderip, skoru eşitledi. Erzurumspor, 74'tegolüyle 2-1 öne geçti. 84'teperdeyi kapatıp sonucu belirledi: 2-2.Dadaşlar ise puanını 17 yaptı.