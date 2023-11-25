Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakarya evinde durgun akıyor!
Giriş Tarihi: 25.11.2023

Sakarya evinde durgun akıyor!

Sakarya evinde durgun akıyor!
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 34. dakikada Del Valle ile öne geçti. 58'de ilginç anlar yaşandı. Eren Tozlu'nun penaltısını Sakarya kalecisi Cihan kurtarırken topu elinden kaçırdı. Daha sonraki karambolde Eren bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderip, skoru eşitledi. Erzurumspor, 74'te Rosheuvel'in golüyle 2-1 öne geçti. 84'te Mikail Okyar perdeyi kapatıp sonucu belirledi: 2-2. Tuncay Şanlı'nın takımı Sakaryaspor, bu sezon evinde 4. beraberliğini alırken 20 puanda kaldı. Dadaşlar ise puanını 17 yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya evinde durgun akıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA