Sakarya evinde durgun akıyor!

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 34. dakikada Del Valle ile öne geçti. 58'de ilginç anlar yaşandı. Eren Tozlu'nun penaltısınıSakarya kalecisi Cihan kurtarırkentopu elinden kaçırdı. Daha sonraki karambolde Eren bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderip, skoru eşitledi. Erzurumspor, 74'te Rosheuvel'in golüyle 2-1 öne geçti. 84'te MikailOkyar perdeyi kapatıp sonucu belirledi: 2-2. Tuncay Şanlı'nın takımıSakaryaspor, bu sezon evinde 4. beraberliğinialırken 20 puanda kaldı. Dadaşlar ise puanını 17 yaptı.