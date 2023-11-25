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Giriş Tarihi: 25.11.2023 15:48

Şanlıurfaspor deplasmanda Bandırmaspor'u tek golle geçti

AA
Şanlıurfaspor deplasmanda Bandırmaspor’u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi.

Teksüt Bandırmaspor 0 - 1 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Mulumba (Dk. 52 Harris), Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Doğan Can Davas, Jozefzoon (Dk.72 Bobadilla), Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 71 Donsah), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Abdullah Aydın), Enver Cenk Şahin (Dk. 56 Mert Çapar), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Barış Gök

Goller: Dk. 8 Mboula (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Yiğit, Dk. 78 Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Dk. 67 Djitte, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor)

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Şanlıurfaspor deplasmanda Bandırmaspor'u tek golle geçti
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