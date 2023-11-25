SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred sıkıntısı

ZAJC, CRESPO'YA GÖRE BİR ADIM ÖNDE

Ancak deneyimli antrenörün şu an için düşüncesi, iki futbolcusunu da riske atmadan diğer hafta oynanacak Sivasspor maçına taşımak. Kartal, Djiku'nun forma giyememesi durumunda stoperi Samet Akaydın ve Oosterwolde ikilisinden oluşturacak.

Tecrübeli hoca, Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'e görev verirken sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu her zamanki gibi sahada olacak. İsmail Kartal, Fred'in oynamaması halinde ise Crespo ve Zajc ikilisi arasından bir seçim yapacak. Zajc, takım arkadaşına göre bir adım önde bulunuyor.