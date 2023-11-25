SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yeni Kim Min-Jae: Nuraly Alip

Kim Min-Jae'yi genç yaşında keşfeden Fenerbahçe bu kez Kazakistan ve Zenit formasıyla önemli başarılara imza atan Nuraly Alip'i istiyor. 23 yaşında olmasına rağmen tam 30 kez Kazak Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu, burada ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Kazakistan H Grubu'nda play-off oynama hakkı kazanırken 10 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 16 gol atıp, 12 gol yiyen Kazakistan savunmasında dikkat çeken oyunculardan biri de Nuraly Alip'ti. Genç stoper, Zenit'te ise bu sezon 13 maçta 946 dakika oynadı. Rusya Ligi'nde ikinci sırada bulunan takımı sadece 14 gol yedi.

FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI

Bu performansıyla takip edenleri etkileyen Alip'in kapısını ilk çalan Fenerbahçe oldu. Çünkü Sarı-Lacivertli ekip Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı olan Alip'i getirip, yabancı kontenjanı sorununu da aşmak istiyor. Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 2 milyon euro olan oyuncu için Zenit kulübüyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Rus basını, Zenit'in kadroda banko oynayan yıldızını satma niyetinde olmadığını ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğunu duyurdu. 1.88 cm boyundaki Alip, fiziğiyle ve tekniğiyle de daha önce Fenerbahçe forması giyen 1.90'lık Kim Min Jae'yi andırıyor.

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Oyuncunun kariyer yönetimi ajansından bir temsilci Sport Express'e yaptığı açıklamada, henüz M.United'la resmi bir görüşme olmadığını ancak her an durumun değişebileceğini söyledi. Temsilci, "Kimse ajansla iletişime geçmedi. Oyuncu Zenit'e ait ve şu anda kulübün şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda" açıklamasını yaptı.

Ancak Rus basını onun için "Ocak ayı yaklaşıyor. Erik ten Hag, Noel sonrası istek listesine onu da ekleyebilir" yorumunu yaptı. (Akşam)