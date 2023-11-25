Son dakika haberi: Galatasaray’ın konuğu Alanyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo.
Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.
Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.
MUSLERA VE SANCHEZ CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
SON 9 MAÇTA EŞİTLİK
Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.