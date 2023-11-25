VAR’ın ‘hava’sı söndü!

Video Hakem Sistemi ile birlikte Türkiye'de birçok tartışma yaşanırken, dünyada da bu konudaki sorunlar devam ediyor. Her hafta yüz milyonlarca kişinin izlediği Premier Lig'de, VAR'da yaşanan problemlere yeni bir çare düşünüldü! Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın golü VAR'a giderken,Bu olay İngiltere'yi ayağa kaldırırken, hakem atamalarından sorumlu kurum olan PGMOL'un başındaki isim, yaşanan bu iletişim kazasını çözmek için farklı bir yola başvurdu. İngiltere'nin havayolları olan British Airways ile görüşmeler yapan Howard Webb, VAR ve orta hakemlere iletişim dersi vermesi için iki pilot ile anlaşma sağladı.isimli iki pilot ve uçuş eğitmeni,Bu eğitimde iki tarafın da birbirini anlaması ve ardından da verilen kararın iki tarafın da onayından geçmesi, öncelik olacak.Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hakem hatalarını en aza indirmek için sürekli yeni tedbirler üzerine düşünülüyor. Zaten VAR uygulaması da bu imkânların sonucunda ortaya çıktı.Orta hakem ile VAR'ın iletişimini güçlendirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın önce ne netice vereceğini görmek gerekiyor.VAR ile sahadaki hakem arasında iki büyük kavga var!Sahada maç yöneten hakemler, VAR'da görev yapanlardan daha az kazandıklarını vurguluyorlar. Ve bu duruma isyan ediyorlar.VAR'daki hakemler daha önce sahada görev yaparken yetersiz bulundukları için ehliyetleri elinden alındı vedamgası yedi. Bu yüzden VAR'da görev yapan hakemler de kendilerini maç yöneten hakemler gibi görüyorlar ve sahadaki meslektaşlarına üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlayış değişmedikçe ister kuleden ister havadan isterse polis telsizi kullananlardan yardım alsınlar, yine de sorunlar çözümlenemez.İngilizler denesinler, başarılı olurlarsa bakarız. Ancak bizde VAR odasından maç izlerken hakemlerin bir odaklanamama problemi var.Yıllardır sahadaki hakem dörtlüsünün cep telefonlarının devre arasında ulaşılabilir olup olmadığını merak ettiğim gibi. Hakemlerin karar verirken üzerlerindeki baskı, her seferinde puan kayıplarını kendi takımları ve teknik adamlarından önce hakemler üzerinden taraftara anlatmaya çalışmış başkan ve yöneticiler yüzünden.Aslında benim aklıma yatmadı.Yabancı bir maçı seyredin, futbolcununda hakemin de ne demek istediğinianlarsınız. VAR'ın dili aslında çok basit.diye soruyorlar, cevap onlarınkindenfarklıysa hakemi ekrana çağırıyorlar. Türkiye'dekisorun, dilde ve gözlerde değil tamamenzihinlerde. Bizim hakemlerİstediklerini görüyorlar, istemediklerinebakmıyorlar.