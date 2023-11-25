VAR’ın ‘hava’sı söndü!

Premier Lig'de VAR tartışmaları devam ederken, sıra dışı bir eğitim için harekete geçildi. İngiltere'de VAR ile orta hakemlerin arasındaki iletişim sorunlarını çözmek için hakem kurulu, iki pilot ile anlaştı. İki eğitimci, kule ile pilotlar arasında yapılan konuşmaların futbola da uyarlanması için çalışıp hakemleri tek tek eğitecek
Video Hakem Sistemi ile birlikte Türkiye'de birçok tartışma yaşanırken, dünyada da bu konudaki sorunlar devam ediyor. Her hafta yüz milyonlarca kişinin izlediği Premier Lig'de, VAR'da yaşanan problemlere yeni bir çare düşünüldü! Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın golü VAR'a giderken, VAR hakemleri ile orta hakemarasındaki anlaşmazlıknedeniyle gol verilmesigereken pozisyondaofsayt kararı çıkmışve Liverpool'un golüiptal edilmişti. Bu olay İngiltere'yi ayağa kaldırırken, hakem atamalarından sorumlu kurum olan PGMOL'un başındaki isim Webb, yaşanan bu iletişim kazasını çözmek için farklı bir yola başvurdu. İngiltere'nin havayolları olan British Airways ile görüşmeler yapan Howard Webb, VAR ve orta hakemlere iletişim dersi vermesi için iki pilot ile anlaşma sağladı. Chris Heaven ve Pete Nataraj isimli iki pilot ve uçuş eğitmeni, telsiz konuşmalarınınnasıl olması gerektiği konusundahakemleri eğitecek. Bu eğitimde iki tarafın da birbirini anlaması ve ardından da verilen kararın iki tarafın da onayından geçmesi, öncelik olacak.
BİZDE İHTİYAÇ VAR MI?
ÖMER ÜRÜNDÜL Premier Lig'dekietkisine bakalım
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hakem hatalarını en aza indirmek için sürekli yeni tedbirler üzerine düşünülüyor. Zaten VAR uygulaması da bu imkânların sonucunda ortaya çıktı. Tabii VAR'ın da yeterli düzeyde olmadığınıİngiltere'de görmüşler ki yeni birtakımtedbirlere başvuruyorlar. Orta hakem ile VAR'ın iletişimini güçlendirmek amacıyla yapılan bu uygulamanın önce ne netice vereceğini görmek gerekiyor. Dünyanınen prestijli liginde sonucugördükten sonra bizdehayata geçebileceğinidüşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN
Havadan karadandestek yetmez
VAR ile sahadaki hakem arasında iki büyük kavga var! 1-Sahada maç yöneten hakemler, VAR'da görev yapanlardan daha az kazandıklarını vurguluyorlar. Ve bu duruma isyan ediyorlar. 2- VAR'daki hakemler daha önce sahada görev yaparken yetersiz bulundukları için ehliyetleri elinden alındı ve 'artık maçyönetemezler' damgası yedi. Bu yüzden VAR'da görev yapan hakemler de kendilerini maç yöneten hakemler gibi görüyorlar ve sahadaki meslektaşlarına üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlayış değişmedikçe ister kuleden ister havadan isterse polis telsizi kullananlardan yardım alsınlar, yine de sorunlar çözümlenemez.
BÜLENT TİMURLENK
Cep telefonlarıVAR odasında mı!
İngilizler denesinler, başarılı olurlarsa bakarız. Ancak bizde VAR odasından maç izlerken hakemlerin bir odaklanamama problemi var. 90 dakika boyunca VAR odasında oturanlarıncep telefonları yanında mımerak ediyorum. Yıllardır sahadaki hakem dörtlüsünün cep telefonlarının devre arasında ulaşılabilir olup olmadığını merak ettiğim gibi. Hakemlerin karar verirken üzerlerindeki baskı, her seferinde puan kayıplarını kendi takımları ve teknik adamlarından önce hakemler üzerinden taraftara anlatmaya çalışmış başkan ve yöneticiler yüzünden. Teknoloji bu kadarimkân tanırken hakem hatalarınınVAR öncesi kadar tartışılıyorolması garip vekabul edilebilir değil.
GÜRCAN BİLGİÇ
Bizim hakemler'bakarkör' olmuş
Aslında benim aklıma yatmadı. Futboluntek gerçeği, bilimin her ülkede aynıolması. Kelimeler değişse bile jestlerdeğişmez. Yabancı bir maçı seyredin, futbolcununda hakemin de ne demek istediğinianlarsınız. VAR'ın dili aslında çok basit. 'Negördün' diye soruyorlar, cevap onlarınkindenfarklıysa hakemi ekrana çağırıyorlar. Türkiye'dekisorun, dilde ve gözlerde değil tamamenzihinlerde. Bizim hakemler 'bakarkör'.İstediklerini görüyorlar, istemediklerinebakmıyorlar. Bizimsisteme gerekli olan tekşey, 'vicdan'. Yani bizeadalet gerekiyor.