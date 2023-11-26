Adana Demirspor kaçtı, Kayserispor yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşılaştı. Yusuf Erdoğan, ilk yarının son dakikasında attığı golle konuk ekibi soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda daha hareketli bir futbol ortaya koyan Kayserispor, 73. dakikada Aylton Boa Morte'un golüyle durumu 1-1 getirdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor ile Adana Demirspor puanını 23'e yükseltti.

MONDIHOME KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

Stat: RGH EnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Morte, Thiam

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (60. Dk. Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Arber Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barisi)

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 73 Morte (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ertaç Özbir, Dk. 70 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+5 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 54. Gökhan Sazdağı, Dk. 68 Cardoso, Dk. 83 Morte (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada Kayserispor Thiam'ın indirdiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kemen'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

21. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasına topla ceza sahası içerisinde buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Kemen'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına yolladığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Morte'nin sert şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

45+2. dakikada Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Yusuf Erdoğan önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

73. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Bu dakikada korner atışından gelen topa sert vura Morte, meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-1

82. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Semih Güler kafa vurdu. Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.