Ankaragücü G.Antep’te güldü

Başkent takımı, kırmızı-siyahlıları Alper Uludağ’ın ilk yarının uzatmalarında bulduğu golle devirdi. Ev sahibi ekibin kalecisi Nita, rakibe bir kez geçit verse de farkı engelleyen isim oldu
Süper Lig'in orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, dış sahada oynamasına rağmen hücumda daha etkili olan taraftı. 16. dakikada Ali Sowe'a geçitvermeyen kaleci Nita, 45+4'te AlperUludağ'ın ceza sahası dışından vuruşundatopu ağlarında gördü. İkinci yarıda da Cephas'a iki pozisyonda geçit vermeyen 36 yaşındaki eldiven, farkın açılmasını önledi ama Gaziantep FK'ın yenilgisini engelleyemedi.