Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü G.Antep’te güldü
Giriş Tarihi: 26.11.2023

Ankaragücü G.Antep’te güldü

Ankaragücü G.Antep’te güldü

Başkent takımı, kırmızı-siyahlıları Alper Uludağ’ın ilk yarının uzatmalarında bulduğu golle devirdi. Ev sahibi ekibin kalecisi Nita, rakibe bir kez geçit verse de farkı engelleyen isim oldu

Süper Lig'in orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, dış sahada oynamasına rağmen hücumda daha etkili olan taraftı. 16. dakikada Ali Sowe'a geçit vermeyen kaleci Nita, 45+4'te Alper Uludağ'ın ceza sahası dışından vuruşunda topu ağlarında gördü. İkinci yarıda da Cephas'a iki pozisyonda geçit vermeyen 36 yaşındaki eldiven, farkın açılmasını önledi ama Gaziantep FK'ın yenilgisini engelleyemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü G.Antep’te güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA