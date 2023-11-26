Ankaragücü G.Antep’te güldü

Süper Lig'in orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, dış sahada oynamasına rağmen hücumda daha etkili olan taraftı.. İkinci yarıda da Cephas'a iki pozisyonda geçit vermeyen 36 yaşındaki eldiven, farkın açılmasını önledi ama Gaziantep FK'ın yenilgisini engelleyemedi.