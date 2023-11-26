BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar-Cenk nihayet bir arada

Son 4 resmi maçta hastalık ve sakatlık sebepleriyle görev alamayan Aboubakar ile Başakşehir maçında adale sakatlığından sahada olamayan Cenk Tosun, Samsunspor ile bugün oynanacak zorlu mücadelede 11'de görev alacak. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek. Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor.