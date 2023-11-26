BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar-Cenk nihayet bir arada

Son 4 resmi maçta hastalık ve sakatlık sebepleriyle görev alamayan Aboubakar ile Başakşehir maçında adale sakatlığından sahada olamayan Cenk Tosun, Samsunspor ile bugün oynanacak zorlu mücadelede 11'de görev alacak. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise 4 maç aranın ardından 11'deki yerine dönecek. Chamberlain ve Colley'in de as kadroda yer alması bekleniyor.
KARTAL'IN 10 EKSIĞI VAR
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları devam eden isimler. Ayrıca özel maskeyle idmanlara çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ağrıları sürerken Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan'ın idman eksiği bulunuyor. Siyah-beyazlılarda bu futbolcuların yanı sıra Ante Rebic de kart cezalısı.