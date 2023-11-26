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Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:03 Son Güncelleme: 26.11.2023 09:18

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko dinlendi, İsmail Kartal dinledi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko dinlendi, İsmail Kartal dinledi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile İsmail Kartal bol bol görüş alşıverişinde bulundu. Özel izinle Bosna Hersek Milli Takımı'na gitmeyen 37 yaşındaki golcü, Samandıra'da Kartal ve ekibiyle takımın oyun planı üzerine yönelik yapılan toplantılara katıldı.

Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderirken hücum hattında sadece Edin Dzeko, İstanbul'da kaldı ve Samandıra'da çalışmalarına devam etti.

Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan izin isteyen 37 yaşındaki futbolcu, ligdeki yoğun temponun ardından dinlenme fırsatı buldu. Tadic, Szymanski, Ferdi, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin milli maçlarda sahne aldığı günlerde Dzeko ise Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibi ile sık sık bir araya geldi.

HÜCUM PLANLARI MASAYA YATIRILDI
Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle oyun ve sistem üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yıldız futbolcu, olgunlaşma aşamasındaki Fenerbahçe ataklarında orta alanda kadar gelip, pas istasyonu görevi görüyordu. Ancak son dönemde rakipler buna uyanıp önlem almaya başladı. Toplantılarda, yeni hücum planları masaya yatırıldı.

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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko dinlendi, İsmail Kartal dinledi
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