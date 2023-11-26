FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko dinlendi, İsmail Kartal dinledi

Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderirken hücum hattında sadece Edin Dzeko, İstanbul'da kaldı ve Samandıra'da çalışmalarına devam etti.

Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan izin isteyen 37 yaşındaki futbolcu, ligdeki yoğun temponun ardından dinlenme fırsatı buldu. Tadic, Szymanski, Ferdi, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin milli maçlarda sahne aldığı günlerde Dzeko ise Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibi ile sık sık bir araya geldi.