GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi: Ay-Yıldızı seviyorum

MENAJER OYUNU MU?

Bu arada Real Madrid'le anılan Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, İspanya'da gündem oldu. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, İspanyol devi ile görüştüklerini açıkladı. Ancak İspanya cephesinden tersi yönde haberler geldi.

The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, İcardi'nin kendilerine önerildiğini ancak ilgilenmediklerini söylediler. Defensa Central'in haberine göre de başkan Florentino Perez, "Ben başkan olduğum sürece İcardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dedi.