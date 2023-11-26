GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi: Ay-Yıldızı seviyorum

Mauro Icardi, milli arada gördüğü tedavi sonrası çıktığı maçta ağları sarsıp 4 maçlık gol hasretini bitirdi. Hafta içi Ay-Yıldızlı bilekliği ile paylaşım yapan ve büyük beğeni toplayan Arjantinli yıldız karşılaşmadan sonra da aynı bilekliğini koluna taktı.
Tangocu, konuyla ilgili ise "Türkiye'de mutluyum. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Ay-yıldızı ve onları çok seviyorum" dedi.
MENAJER OYUNU MU?
Bu arada Real Madrid'le anılan Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, İspanya'da gündem oldu. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, İspanyol devi ile görüştüklerini açıkladı. Ancak İspanya cephesinden tersi yönde haberler geldi.
The Athletic'ten Guillermo Rai'ye konuşan Real Madridli yetkililer, İcardi'nin kendilerine önerildiğini ancak ilgilenmediklerini söylediler. Defensa Central'in haberine göre de başkan Florentino Perez, "Ben başkan olduğum sürece İcardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dedi.