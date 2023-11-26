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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Haaland tarih yazdı City’nın rekoru bitti!

Haaland tarih yazdı City’nın rekoru bitti!

Dev maçta M.City ile Liverpool yenişemezken, ağları sarsan Norveçli yıldız, Premier Lig’de 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu. Mavi-beyazlıların evindeki 23 maçlık galibiyet serisi ise son buldu

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City ve takipçisi Liverpool, Etihad Stadı'nda kozlarını paylaştı. Dev maç 1-1 biterken tarihi anlar yaşandı. Guardiola'nın ekibi, Haaland'ın golüyle öne geçti, 80'de Alexander-Arnold ile cevap veren Liverpool 1 puanı kaptı. M.City bu sonuçla liderliği Arsenal'e kaptırdı. 23 yaşındaki Norveçli yıldız Haaland, Premier Lig'de 50 gole en hızlı ulaşan (48 maç) oyuncu olup rekor kırdı. Ancak Manchester City'nin evindeki 23 maçta üst üstte kazanma rekoru ise sona erdi.

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Haaland tarih yazdı City’nın rekoru bitti!
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