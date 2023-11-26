Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş: UEFA ve FIFA çifte standart uyguluyor

İşgalci İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı katliam ve soykırım, futbolun evrensel yönetimi tarafından da iki yüzlü şekilde değerlendirildi. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, hem hukuki hem de vicdani açıdan bu durumun ikilemini anlatıp, önerilerini SABAH'a açıkladı:

"UEFA ve FIFA'nın varlığının sorgulanması gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz Rus takımlarının ve sporcularının Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyatlar dâhil tüm uluslararası müsabakalara katılması yasaklandı. Türkiye, Afrin Harekâtı'nı yaptığında milli maçta asker selamı veren sporcularımıza UEFA tarafından soruşturma açıldı. Oysa İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve katliamını ise bu kuruluşlar görmezden geliyor. Söz konusu İsrail olunca desteklemeyenleri de cezalandırıyor.