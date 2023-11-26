Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş: UEFA ve FIFA çifte standart uyguluyor

İşgalci İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı katliam ve soykırım, futbolun evrensel yönetimi tarafından da iki yüzlü şekilde değerlendirildi. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, hem hukuki hem de vicdani açıdan bu durumun ikilemini anlatıp, önerilerini SABAH'a açıkladı:
"UEFA ve FIFA'nın varlığının sorgulanması gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz Rus takımlarının ve sporcularının Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyatlar dâhil tüm uluslararası müsabakalara katılması yasaklandı. Türkiye, Afrin Harekâtı'nı yaptığında milli maçta asker selamı veren sporcularımıza UEFA tarafından soruşturma açıldı. Oysa İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve katliamını ise bu kuruluşlar görmezden geliyor. Söz konusu İsrail olunca desteklemeyenleri de cezalandırıyor.
"SAVAŞ ÇAĞRISI YAPIYORLAR"
İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Filistin'e destek sloganları atınca kulüp, UEFA tarafından cezalandırıldı. İsrailli sporcular açıktan Gazze savaşını destekliyorlar. Ama hiçbir ceza verilmiyor. Aramicede 'Maccabi' çekiç demek. Aynı zamanda İsrail askerleri için kullanılan bir unvandır. İsrail takımlarının bir bölümünün unvanı 'Maccabi'dir. Maccabi Tel Aviv en meşhuru. Bu spor takımının internet sitesinde 'Devlet bir cephe, millet bir ordudur' yazılı bir pankart asılı. İsrail Milli Takımı'nın kaptanı Eran Zahavi her maç öncesinde ve sonrasında sahaya İsrail ordusu için çıktıklarını söylüyor. Ama bunlar ceza almıyor."
"TÜRKİYE, ALTERNATİF TURNUVALAR DÜZENLESİN"
Avukat Yaşar Baş, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:
"Ortada mafya düzeni var ve İsrail'in yanında yer alıyor. Hukuksuzluğa karşı direniş göstermek lazım. Yoksa hukuksuzluk kaderiniz olur. Dünya ve Türkiye'de spor takımlarının ses çıkarması lazım ama kimse bu başkaldırıyı yapamıyor. UEFA ve FIFA'nın gücü düzenledikleri turnuvalardan geliyor. Boykotla 'Bu turnuvalara katılmayın' demek için alternatif turnuvalar düzenlenmeli. Türkiye, daha kuvvetli alternatif organizasyonlar yapmalı. Bu gerçekleşirse 'Dünya 5'ten büyüktür' gibi UEFA ve FIFA karşısında büyük bir proje oluşturulmuş olur."