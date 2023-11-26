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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Konyaspor’a can suyu Paşa’dan!

Konyaspor’a can suyu Paşa’dan!

Yeşil-beyazlılar, Ligdeki 8 haftalık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi. Golleri Cikalleshi ve Guilherme kaydetti

Süper Lig'in alt sıralarında yer alan Konyaspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek biraz olsun rahatladı. 63'üncü dakikada yeşilbeyazlılar, golü buldu. Moreno'nun ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında Cikalleshi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 76'ncı dakikada orta alanda Cikalleshi'nin pasıyla ceza alanına kadar topu süren Guilherme, karşılaşmanın skorunu ilan eden vuruşu yaptı. 2-0. Bu sonuçla Konyaspor'un 8 haftalık galibiyet hasreti son buldu. Kasımpaşa ise son üç maçından yenilgiyle ayrılarak düşüşünü sürdürdü.

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Konyaspor’a can suyu Paşa’dan!
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