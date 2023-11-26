Konyaspor’a can suyu Paşa’dan!

Yeşil-beyazlılar, Ligdeki 8 haftalık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi. Golleri Cikalleshi ve Guilherme kaydetti
Süper Lig'in alt sıralarında yer alan Konyaspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek biraz olsun rahatladı. 63'üncü dakikada yeşilbeyazlılar, golü buldu. Moreno'nun ceza alanı sağçaprazından içeriye ortasındaCikalleshi'nin dokunuşundameşin yuvarlak ağlarlabuluştu. 76'ncı dakikada orta alanda Cikalleshi'nin pasıyla ceza alanına kadar topu süren Guilherme, karşılaşmanın skorunu ilan eden vuruşu yaptı. 2-0. Bu sonuçlaKonyaspor'un 8 haftalıkgalibiyet hasreti son buldu. Kasımpaşa ise son üç maçından yenilgiyle ayrılarak düşüşünü sürdürdü.