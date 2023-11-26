Konyaspor’a can suyu Paşa’dan!

Süper Lig'in alt sıralarında yer alan Konyaspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek biraz olsun rahatladı. 63'üncü dakikada yeşilbeyazlılar, golü buldu.76'ncı dakikada orta alanda Cikalleshi'nin pasıyla ceza alanına kadar topu süren Guilherme, karşılaşmanın skorunu ilan eden vuruşu yaptı. 2-0.Kasımpaşa ise son üç maçından yenilgiyle ayrılarak düşüşünü sürdürdü.