Kayseri’den Adana Demir’e geçit yok

Mavi Şimşekler’in Yusuf Erdoğan ile bulduğu gole Aylton ile yanıt veren sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1 puanı alıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı
Süper Lig'in üst sıralara oynayan iki takımı Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor'un kozlarını paylaştığı mücadelede kazanan çıkmadı: 1-1. Kayseri'dekimaçta Mavi Şimşekler, 45+2.dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle önegeçti. Özellikle ikinci yarıda çok sayıda fırsatyakalayan ev sahibi, 73. dakikada Ayltonile ağları bulup 1 puanı kurtardı. Recep Uçar yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini 5 maça (4G-1B) çıkarırken, Patrick Kluivert'ın öğrencileri son 3 karşılaşmasını da beraberlikle kapattı.