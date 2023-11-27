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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Kayseri’den Adana Demir’e geçit yok

Kayseri’den Adana Demir’e geçit yok

Mavi Şimşekler’in Yusuf Erdoğan ile bulduğu gole Aylton ile yanıt veren sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1 puanı alıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Süper Lig'in üst sıralara oynayan iki takımı Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor'un kozlarını paylaştığı mücadelede kazanan çıkmadı: 1-1. Kayseri'deki maçta Mavi Şimşekler, 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Özellikle ikinci yarıda çok sayıda fırsat yakalayan ev sahibi, 73. dakikada Aylton ile ağları bulup 1 puanı kurtardı. Recep Uçar yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini 5 maça (4G-1B) çıkarırken, Patrick Kluivert'ın öğrencileri son 3 karşılaşmasını da beraberlikle kapattı.

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Kayseri’den Adana Demir’e geçit yok
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