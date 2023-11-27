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Giriş Tarihi: 28.11.2023 01:36

Servet Çetin: "İyi futbol oynadık sonuca yansıtamadık"

AA
Servet Çetin: İyi futbol oynadık sonuca yansıtamadık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve 2-0 öne geçmelerine rağmen basit iki gol yediklerini söyledi.

Maçın ilk yarısını önde bitirmeleri halinde skorun daha farklı olabileceğini dile getiren Çetin, "İyi futbol oynadık, maçı kazanacak pozisyonları da bulduk. Özellikle maçın son bölümünde, direkten dönen ve Rei Manaj'ın kaçırmış olduğu bir pozisyon vardı. Bunları atmış olsaydık, galip olarak ayrılacaktık." dedi.

"İYİ FUTBOL OYNADIK SONUCA YANSITAMADIK"

Çetin, iç sahada kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine içeride kazanamadığımız bir maç oldu, bu da biraz canımızı sıktı. İyi bir futbol var ama 3 puanı alamadık, bunun için üzgünüz, Oyuncuları tebrik ediyorum. Basit goller yedik ama onun dışında iyi bir mücadele vardı. Trabzonspor son haftaların formda takımı, Abdullah hoca geldikten sonra daha derli toplu futbol oynuyorlar, takım savunmasını daha iyi yapıyor. Zor bir maç olacağı zaten kesindi, ama biz gerçekten iyi bir futbol oynadık sadece sonuca yansıtamadık."

"HAKEMLER HAKKINDA NE SÖYLESEK BOŞ"

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan ile ilgili soru üzerine Çetin, "Artık hakemler hakkında ne söylersek boş, iyi de yönetse kötü de yönetse biz aldığımız puana bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Çetin, Trabzonspor'un 3. golüyle ilgili ofsayt kararının geç verildiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geç karar veriyorlar, VAR'dan izliyorlar, geç karar veriyorlar o arada bizde ofsayttır diyerek oyuncu değişikliği yaptık. Belki golü verselerdi farklı oyuncu alacaktık. Onların gecikmelerinden dolayı biz ofsayt olduğunu düşündük. Bu kadar uzun sürede karar verilmesi bazen insanda şüpheler oluşturuyor. Biz buna bahane bulmuyoruz, bu maçı kazanmamız lazımdı. O pozisyonları bulduk değerlendirmemiz gerekiyordu. Hakeme de suç bulamayacağım. Bazı pozisyonlarda taktir haklarını Trabzonspor tarafına kullandı. Bende zaten saha kenarında kart görmeyi göze alarak birkaç kez bağırdım. Ama bu maçta hakeme bahane bulmayacağım."

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Servet Çetin: "İyi futbol oynadık sonuca yansıtamadık"
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