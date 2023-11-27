SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sanchez ve Abdülkerim müjdesi

Alanya maçı öncesinde ağrı hisseden ve riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Manchester United karşısına tam kadro çıkılacak. Sakatlanıp oyundan alınan Davinson Sanchez'in durumu ciddi değil ve Kolombiyalı stoper göreve hazır. Tamamen iyileşen İcardi ve Muslera da teknik heyeti sevindirdi. İngiliz devinde ise eksik sayısı bir hayli fazla. Rashford'un cezalı olduğu Manchester United'da Wan-Bissaka, Eriksen, Evans, Martinez, Shaw ve Casemiro'nun sakatlığı var.

KAAN ORTAYA

Sakatlıklar nedeniyle Kaan Ayhan, Alanya karşısında stopere geçerken Ndombele orta sahadaydı. Ancak Abdülkerim ve Sanchez'in durumlarının iyi olması ile birlikte Ndombele de kulübeye dönecek. Orta sahada Torreira-Kaan ikilisinin sahada olması bekleniyor.