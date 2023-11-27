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Giriş Tarihi: 27.11.2023 08:39 Son Güncelleme: 27.11.2023 08:52

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sanchez ve Abdülkerim müjdesi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sanchez ve Abdülkerim müjdesi

Çarşamba günü Manchester United'la karşılaşacak olan Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan stoperler Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın göreve hazır olduğu belirtildi.

Alanya maçı öncesinde ağrı hisseden ve riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Manchester United karşısına tam kadro çıkılacak. Sakatlanıp oyundan alınan Davinson Sanchez'in durumu ciddi değil ve Kolombiyalı stoper göreve hazır. Tamamen iyileşen İcardi ve Muslera da teknik heyeti sevindirdi. İngiliz devinde ise eksik sayısı bir hayli fazla. Rashford'un cezalı olduğu Manchester United'da Wan-Bissaka, Eriksen, Evans, Martinez, Shaw ve Casemiro'nun sakatlığı var.

KAAN ORTAYA
Sakatlıklar nedeniyle Kaan Ayhan, Alanya karşısında stopere geçerken Ndombele orta sahadaydı. Ancak Abdülkerim ve Sanchez'in durumlarının iyi olması ile birlikte Ndombele de kulübeye dönecek. Orta sahada Torreira-Kaan ikilisinin sahada olması bekleniyor.

10 NUMARA YARIŞ
Bu arada A Milli Takım'dan yorgun dönen Kerem Aktürkoğlu, Alanya karşısında dinlendirilirken Mertens'in performansı da kafaları karıştırdı. Belçikalı yıldız 2 gol-1 asistle mücadeleye damgasını vururken formayı istediğini de gösterdi. Okan Buruk'u, çarşamba günü oynanacak M.United maçında 10 numarada zor bir tercih bekliyor. Kerem ve Mertens ilk 11 için yarışıyor.

Mertens'in performansı Belçika'da da yankı buldu. 36 yaşındaki oyuncunun 2 gol ve 1 asistlik şovu sonrasında Belçika basınında "Mertens, çabasıyla G.Saray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığı atıldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sanchez ve Abdülkerim müjdesi
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