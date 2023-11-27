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Giriş Tarihi: 27.11.2023 08:45 Son Güncelleme: 27.11.2023 08:50

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı, Sivasspor'u ezberletti

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı, Sivasspor’u ezberletti

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibin her adımına göre plan yaptı. Son 4 maçta 10 puan çıkaran Fırtına, Sivas'ı devirip serisini sürdürmenin peşinde...

Milli ara sonrasında vites yükseltmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk adımı da Sivas maçı ile atmayı hedefliyor. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazanamayan Sivasspor karşısında puan kaybetmek istemeyen Avcı, rakibin eksi ve artılarını ezberleyip oyuncularına uygulamalı olarak anlattı. Deneyimli teknik adam, her antrenmana elinde notlarla çıkıp futbolcularına uygulamalı olarak planını anlattı. Avcı'nın, özellikle savunma hattına uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

EKSİ 4 DERECEDE FIRTINA KOPACAK
Trabzonspor bugün 20.00'de Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Milli takımdan sakat dönen Uğurcan, forma giyemeyecek. Uğurcan'ın yerine kalede Muhammet Taha Tepe'nin görev alması düşünülürken sarı kart cezasını çeken sol bek Eren Elmalı da 11'e dönüyor. Bu arada Sivas'taki hava şartlarının kötü olması ihtimaline karşılık Fırtına'da tüm önlemler alındı. Maç saati havanın -4 derece olması bekleniyor.

UĞURCAN KADRODA YOK, KALE TAHA'DA
Milli maçta sakatlanan kaptan Uğurcan Çakır, kadroya dahil edilmedi. Sivas deplasmanında kalede Muhammet Taha Tepe olacak. 22 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili formayı toplamda 6 kez sırtına geçirirken 9 gol yedi, 2 maçta kalesini rakiplere kapattı.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gerson, Manaj
Trabzonspor: Taha, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı, Sivasspor'u ezberletti
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