SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı, Sivasspor’u ezberletti

Milli ara sonrasında vites yükseltmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk adımı da Sivas maçı ile atmayı hedefliyor. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazanamayan Sivasspor karşısında puan kaybetmek istemeyen Avcı, rakibin eksi ve artılarını ezberleyip oyuncularına uygulamalı olarak anlattı. Deneyimli teknik adam, her antrenmana elinde notlarla çıkıp futbolcularına uygulamalı olarak planını anlattı. Avcı'nın, özellikle savunma hattına uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

EKSİ 4 DERECEDE FIRTINA KOPACAK

Trabzonspor bugün 20.00'de Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Milli takımdan sakat dönen Uğurcan, forma giyemeyecek. Uğurcan'ın yerine kalede Muhammet Taha Tepe'nin görev alması düşünülürken sarı kart cezasını çeken sol bek Eren Elmalı da 11'e dönüyor. Bu arada Sivas'taki hava şartlarının kötü olması ihtimaline karşılık Fırtına'da tüm önlemler alındı. Maç saati havanın -4 derece olması bekleniyor.