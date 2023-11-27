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Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:17 Son Güncelleme: 27.11.2023 10:21

Süleyman Hurma'dan Galatasaray'a sert cevap!

Süleyman Hurma’dan Galatasaray’a sert cevap!

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi. Maçta tartışmalı pozisyonların olduğu maçın ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maçın hakemine ve Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya sert tepkiler gösterdi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

"AÇIKLAMAYI, BU HAKEMİ ORAYA ÇIKARANLAR YAPMALI"

Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Karagümrük maçının ardından Beyaz TV'nin "Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sert sözler söyledi.

Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, "Galatasaray, bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Yayına bağlanırsam, 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşmek istiyorum, iyi değilim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle ve bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın, o hakem penaltımızı vermedi. Ancak sonrasında Gaziantep maçını yönetti. Kadın takımımıza, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler." ifadelerini kullandı.

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Süleyman Hurma'dan Galatasaray'a sert cevap!
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