Erik Ten Hag: Kazanmak zorundayız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray yarın sahasında Manchester United'ı konuk edecek. İngiliz ekibinde teknik direktör Erik Ten Hag ve Portekizli yıldız Bruno Fernandes, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahada kendinden emin bir takım olacağını belirten Ten Hag, "İlk maça göre geliştiğimizi düşünüyorum. Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Atmosferle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Sahada kendinden emin bir takım olacak" ifadelerini kullandı.

Zor maç olacağını söyleyen Ten Hag, "İyi bir performans sergilemek ve kazanmak zorundayız. Tıpkı Everton'u yendiğimiz gibi... Zor bir ortamda zor bir maç. Eğer onları yenebilirseniz bu size güven verebilir. Sakin kalmalı ve fazla duygusallaşmamalısınız. Bunu kendi oyunumuz haline getirmeliyiz" diye konuştu.