Futbolda kritik toplantı! VAR’ın yetkileri genişleyecek

IFAB ve FIFA, VAR'ın yetki alanlarının genişleyip genişlememesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Times gazetesinde yer alan haberde; IFAB'ın bugün İngiltere'de yapılacak toplantısında VAR'la ilgili yapılabilecek değişikliklerin tartışılacağı belirtildi.

Haberde, FIFA tarafından kurulan VAR komisyonunun video yardımcı hakemlere daha fazla sorumluluk verilip verilmemesini tartıştığı ve konunun bugünkü toplantıda da görüşüleceği ifade edildi. Ancak FIFA'nın, oyunun fazla durmasından dolayı endişe ettiğine dikkat çekildi.

IFAB'ın mart ayındaki yıllık toplantısından önce herhangi bir karar alınmamasının beklenmediği aktarılırken VAR'ın yetki alanının genişlemesi halinde video yardımcı hakemlerin serbest vuruş, korner ve ikinci sarı kartlara müdahale edebilecek. FIFA, VAR'la ilgili değişikliği onaylasa bile son kararı IFAB verecek.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve IFAB Yönetim Kurulu Üyesi Mark Bullingham konuyla ilgili açıklamasında, "Bunun IFAB'da tartışacağımız bir konu olduğunu biliyorum. Bir maçın şu andan daha fazla durmasını istemiyiz ama bunu tartışacağız" ifadelerini kullandı.

