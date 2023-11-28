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Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez 4-6 hafta yok!

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez 4-6 hafta yok!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez’den kötü haber geldi. 27 yaşındaki futbolcu Manchester United'a maçında forma giyemeyecek. Kopenhag maçına yetişmesi de mucize olarak görülüyor.

Galatasaray'a Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. 27 yaşındaki oyuncunun MR'ında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildi.

İyileşme süresi 4-6 hafta olarak ön görülen Kolombiyalı stoper, yarın oynanacak kritik Manchester United maçında sahada olamayacak. Sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine hemen başlarken Sanchez'in 12 Aralık'ta Danimarka'da oynanacak Kopenhag maçına yetiştirilmesi ise mucize olarak görülüyor.

ABDÜLKERİM DİNLENDİ
Stoperdeki bir diğer sakatlık yaşayan isim olan Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi de dün devam etti. Manchester United karşısında forma giymesi beklenen Bardakcı, dün yapılan idmanda takımla beraber çalışmadı.

BÜLENT TİMURLENK - NELSSON 'GİTMEK İSTİYORUM' MODUNDA
Sanchez, Abdülkerim ile uyumu sağlamış ve çok faydalı oynarken Şampiyonlar Ligi'nde iki kritik maç öncesinde sakatlanması elbette önemli kayıp ama Buruk'un iki kulvardaki rakiplerinin sakatlar listesi de bir hayli kalabalık. Sanchez, F.Bahçe (24 Aralık) derbisinde sahalara döner. Yarın İngilizlere karşı Okan Buruk, onun yerine Nelsson'u değil Kaan Ayhan'ı tercih edebilir. Sürekli 'Gitmek istiyorum' modunda takılan Nelsson da 2 Şampiyonlar Ligi ve Adana Demirspor maçında varsa kendini izleyenler, ortaya iyi futbol koyup hayalleri neyse sahadaki gerçekleriyle ona yaklaşmalı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez 4-6 hafta yok!
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