SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez 4-6 hafta yok!

BÜLENT TİMURLENK - NELSSON 'GİTMEK İSTİYORUM' MODUNDA

Sanchez, Abdülkerim ile uyumu sağlamış ve çok faydalı oynarken Şampiyonlar Ligi'nde iki kritik maç öncesinde sakatlanması elbette önemli kayıp ama Buruk'un iki kulvardaki rakiplerinin sakatlar listesi de bir hayli kalabalık. Sanchez, F.Bahçe (24 Aralık) derbisinde sahalara döner. Yarın İngilizlere karşı Okan Buruk, onun yerine Nelsson'u değil Kaan Ayhan'ı tercih edebilir. Sürekli 'Gitmek istiyorum' modunda takılan Nelsson da 2 Şampiyonlar Ligi ve Adana Demirspor maçında varsa kendini izleyenler, ortaya iyi futbol koyup hayalleri neyse sahadaki gerçekleriyle ona yaklaşmalı.