Süper Lig’de haftada 1 hoca gidiyor

MURAT ÖZBOSTAN - TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU SOSYAL MEDYADIR

Teknik adam değişimlerinin Türkiye'de şaşılacak bir boyutu yok. Bu duruma en çok onlar seviniyor. Çünkü giden meslektaşın yerine diğeri geliyor, sonra o da gidiyor... Bugün Süper Lig'de 4 yabancı teknik adam var (Adana Demir; Kluivert, Gaziantep FK; Sumudica, Pendikspor; Vieira ve Samsunspor; Gisdol). Diğerleri yerli isimler...

Hatta yerliler, "Biz varken yabancıya ne gerek var" diyerek sitem ediyor. Haklı olabilirler ama peki Türkiye'yi Avrupa'da hangi yerli teknik adam temsil ediyor? Erol Bulut var. Niye daha fazla hocamız yurt dışında değil? Konuya bir de buradan bakalım...

Biz hocalarımızı kendi değirmenimizde un ufak edip itibarsızlaştırırken Avrupa kulüpleri neden saygı göstersin! Türk futbolunun ana sorunu ve kâbusu sosyal medyadır. Bu kadar çok yalanın ve çarpıtmanın olduğu futbol mevsimi yaşanmamıştı. TFF ve adli makamlar daha aktif devreye girmeli, toplumu spordan soğutan bu dezenformasyonun önüne geçilmeli. Yoksa kimsenin 'marka değeri' demeye hakkı yok...