TFF Fair Play Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig ödülleri ile Trendyol 1. Lig Fair Play ödülleri ise; daha önce açıklandığı üzere Ocak ve Mayıs aylarında Türk futbol ailesinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek gala törenlerinde sahiplerini bulacaktır.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda En Centilmen Teknik Direktör, En Centilmen Taraftar, En Centilmen Futbolcu ve En Centilmen Yönetici kategorilerinde ödüle layık görülenler ve verilme gerekçeleri şöyle:

EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR: NURİ ŞAHİN (ANTALYASPOR)

Gerekçe: Başarılı futbolculuk kariyerini noktalayıp teknik direktör olarak görevine başladığından bu yana, maç önü ve maç sonu konuşmalarında, skordan bağımsız şekilde yaptığı sportmenliğe uygun açıklamaları, futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek yaklaşımlarından dolayı bu ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, futbol sezonu dışında tatil aylarını da sosyal sorumluk projelerine ayıran örnek bir kişiliği olduğu oy verenler tarafından gerekçelere eklenmiştir.