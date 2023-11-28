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Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:42 Son Güncelleme: 28.11.2023 10:44

Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...

İHA
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...

Türk futboluna bir dönemler damga vuran 2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olarak adından söz ettiren Bursaspor, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün borcunu açıkladı ve Bursaspor'un kapanma riskiyle karşılaştığını açıkladı.

Türk futbolunun bir dönemler en kulüplerinden biri olan Bursaspor, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bursaspor Başkanı Recep Günay, bursaspordabugun.com'da yayınlanan Pres Programı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden 2010'un Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un kritik bir zamanda geçtiğini dile getiren Başkan Günay, "Bursa'nın büyükleri TFF'de karargah kurdu. Orada Bursaspor üzerine konuşmalar yapıyoruz. Transfer tahtası açılmaya çalışılıyor. Eğer tahta açılmazsa buradaki futbolculara muhtaç oluruz. Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA'ya, CAS'a, TFF'ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar."

BURSASPOR'UN 1,5 MİLYAR TL BORCU VAR!"

Başkan Recep Günay ayrıca şunları söyledi: "Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor'un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF'den ihtarname geldi. TFF'den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız 'Nereye gittiniz şimdi?' diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil."

2010 YILINDA ŞAMPİYON OLMUŞTU!

Türk futbolunun 6 şampiyon takımından bir tanesi olmayı başaran Bursaspor, 2009-2010 yılında tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Yeşil-beyazlılar, Dimitar Ivankov, Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Ivan Ergic, Pablo Batalla, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Ozan İpek gibi yıldızlarla şampiyon olmayı başarmış ve adından söz ettirmişti.

O szonda ligin son hafta heyecan fırtınasına sahne olmuştu. Fenerbahçe sahasında kendisine galibiyetin yeteceği maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış ve Bursaspor ise sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Bursaspor 1985-1986 sezonunda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

TÜRK FUTBOLUNA ÖNEMLİ İSİMLERİ KAZANDIRDI

Bursaspor, Türk futboluna da birçok önemli futbolcuyu kazandırdı. Bunların en başında Okan Kocuk, Harun Tekin, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Kurtuluş, Enes Ünal ve Altay Bayındır gibi oyuncular geliyor.

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Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
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