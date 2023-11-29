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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:44

Almanların Can Yılmaz atağı! Kenan Yıldız sonrası...

Almanların Can Yılmaz atağı! Kenan Yıldız sonrası...

U17 ve U18’de Ay-Yıldızlı formayı giyen Nürnberg’in forveti Can Yılmaz Uzun’un peşine, Almanlar resmen düştü! Kenan Yıldız’ı bize kaptırdığı için pişman olan Panzerler’in, 18 yaşındaki oyuncu ve ailesiyle yakın zamanda bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

Bundesliga 2'de ülkemizi başarıyla temsil eden Can Yılmaz Uzun, Nürnberg formasıyla bu sezon 16 maçta 9 kez ağları salladı ve 2 de asist yaptı. İdolü olarak Lionel Messi'yi gören Can, U17 ve U18'de Ay-Yıldızlılar adına başarılı bir performans ortaya koydu. Kendisi gibi 18 yaşında ve Almanya doğumlu yakın arkadaşı Kenan Yıldız, A Milli Takımımız'a kadar yükselirken, Can'la ilgili henüz benzer bir gelişme yok.

YANITSIZ BIRAKTILAR
Genç forvet, U18'den sonra U19 ve Ümit Milli Takımımız'ın kadrolarında yer almadı. Hazırlık maçında kendilerine gol atan Kenan'ı ellerinden kaçırdıkları için pişman olan Almanlar'ın, bu süreçte Can'ı almak adına harekete geçtikleri öğrenildi. Alınan bilgiye göre yakın zamanda Almanya'nın Ümit Milli Takımı'nın yetkililerinin, Can ve ailesini ikna etmek adına yüzyüze bir görüşme yaptıkları öğrenildi. Ancak Can'ın tarafının, onlara bir cevap vermedikleri bildirildi.

PLANIMIZ HAZIR
Genç yıldızın, Ümit Milli Takımımız'ın son aday kadrosunda da sakatlığı olmamasına rağmen yer almaması, kafaları iyice karıştırdı. Transfer döneminde hem Türkiye hem de İngiltere'deki kulüplerden teklif almasına rağmen Nürnberg'de kalma kararı alan Can'ı ise Türkiye'nin hocası Vincenzo Montella'nın, bir sonraki Milli maç döneminde aday kadroya çağırarak, Almanya'nın planlarını bozacağı iddia ediliyor. (Fanatik)

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Almanların Can Yılmaz atağı! Kenan Yıldız sonrası...
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