Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat aday listesini iletti

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.
Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise; Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.