Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat aday listesini iletti
Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:09 Son Güncelleme: 29.11.2023 17:19

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat aday listesini iletti

DHA
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat aday listesini iletti

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, 3 Aralık Pazar günü yapılacak genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti. İşte Hasan Arat'ın listesi...

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.

Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise; Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
OYAK ve TCC dev ortaklığı yeniledi! 740 milyon dolarlık anlaşma
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Çok sayıda çocuğa ‘vitamin’ diye ‘Ketamin’ vermiş! "Kabus doktor" hakkında soruşturma tamamlandı
Büyük Musk, küçük düşünme
Yılın son MGK'sı bugün yapılacak: İşte gündemdeki konular...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat aday listesini iletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA