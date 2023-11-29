Erik ten Hag: Takımım istediğim gibi oynadı, o bölümlerden keyif aldım

"ZIYECH ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Mücadelede 2 gol, 1 asistlik performansıyla Galatasaray'ın aldığı 1 puanda önemli rol oynayan Hakim Ziyech'in önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren ten Hag, "Burada puanlar önemli. Ziyech önemli, başarılı bir oyuncu. Onu durdurmak gerçekten kolay değil. Frikiklerini engellememiz zordu. Yaptığımız hatalardan ders alıp, geliştirmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan takımın gelişiyor olması. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.