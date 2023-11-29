Futbolda turuncu kart geliyor! İlk olarak Premier Lig’de denenecek!

Futbolda yeni bir kuralın devreye sokulması gündeme gelmiş durumda. Bu kuralın uygulanması, oyunda devrim niteliğinde bir değişimi yaratmaya hazırlanıyor. Futbola turuncu kart ile cezalandırma yöntemi çok kısa sürede gelebilir.

TAKTİK FAULLERE TURUNCU KART

Turuncu kart uygulaması, futbolda uzun süredir gündemde olsa da bu kez artık taktik fauller için de üst düzeyde kullanılabilecek bir yöntem haline gelmeye hazırlanıyor. Telegraph'ın haberine göre taktik faul yapan oyuncunun turuncu kart ile 10 dakika kenarda kalmasına ilişkin uygulama, çok yakın bir süre içerisinde uygulanmaya başlanabilir. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Premier Lig'de bunun denenebileceğine onay vermiş durumda. Uygulamaya geçmek adına öngörülen kısa süre de oldukça kısa. Önümüzdeki sezondan itibaren Premier Lig gibi elit organizasyonlarda turuncu kart uygulaması devreye girebilir.

SARI İLE KIRMIZI ARASINDA KALAN POZİSYONLARDA KULLANILACAK

EURO 2020'nin finaliende Giorgio Chiellini'nin Bukayo Saka'nın formasına asılarak durdurduğu ve kritik bir gol şansını engellediği pozisyon, futbol oyun kuralları kapsamında sarı kart ile cezalandırılmıştı. Turuncu kartın kullanım alanlarından birine bu pozisyonu referans olarak göstermek mümkün. Turuncu kartın, sarı kartın karşılamadığı ama oyundan atılma noktasında da değerlendirilemeyecek ihlallere ilişkin kullanılması bekleniyor.

"OYUNU BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Turuncu kart uygulaması, İngiltere'de altyapı düzeyinde bazı hareketlere yönelik test edilirken taktik faullerin de kapsama dahil edilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı ve IFAB Direktörü Mark Bullingham, "Başlangıç noktası, gerçekten de oyuncu davranışları ve itirazlara çözüm arayışıydı ama daha sonra taktik faul gibi diğer alanlarda da genişletip genişletmemiz gerektiğini değerlendirdik. Eğer protokol bu şekilde işlemeye devam ederse o zaman artık 10 dakika saha dışında kalabilirsiniz. Bazı oyuncular faul yapıyor ve insanlar buna taktik faul, profesyonel faul diyor ama gelecek vaat eden bir atağı engelleyen bir faul bu. Bunu sarı kart göreceklerini bilerek yapıyorlar ama biz bunun oyunu gerçekten bozduğunu düşünüyoruz. Peki bu cezalandırma yöntemiyle karşı karşıya kalacaklarını bilseler bunu yaparlar mıydı? İşte asıl konu bu. Bence tüm bunlarla birlikte altyapı maçlarında bu cezalandırmanın başarısı, ceza vermekten ziyede önleme kısmı olmuştur. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki oyuncular bu tehdidi bilerek ihlalde bulunmazlar" dedi.