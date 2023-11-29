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Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:34 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:36

İngiliz basınından Manchester United'a gönderme: Cehenneme tekrar hoşgeldin

İngiliz basınından Manchester United’a gönderme: Cehenneme tekrar hoşgeldin

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında temcilsimiz Galatasaray bugün dünya devi Manchester United'ı konuk ediyor. İngiliz basını, Manchester United'ın kulüp tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşadığı 1993’ten sonra yine Galatasaray’la ölüm kalım mücadelesi için cehenneme döneceğini yazdı

G.Saray'a konuk olacak Manchester United'ı ne kadar zor bir müsabaka beklediği, İngiliz basınında manşetleri süsledi. The Guardian, Daily Mail, Daily Mirror ve Daily Star gazeteleri, tarihin tekerrür edebileceğini satırlarına taşırken, Kırmızı Şeytanlar'ın 30 yıl sonra yine ölüm kalım mücadelesine çıkacağını vurguladı.

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

1993'te Manchester kafilesi İstanbul'a geldiğinde havalimanında G.Saraylı taraftarların "Cehenneme hoş geldiniz" pankartıyla onları karşıladığı aktarıldı. İngilizlerin, Ali Sami Yen'de 0-0'lık sonuçla turnuva biletini kaçırıp hüsrana uğradığı hatırlatılırken, yine aynı sorunun gerçekleşebileceği belirtildi.

Ayrıca o dönem takımda oynayan bir futbolcunun yaptığı şu yorum da sayfalarda yer aldı: "Manchester oyunu kontrol etmek zorunda. Çünkü stattaki atmosferi kontrol edemez."

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İngiliz basınından Manchester United'a gönderme: Cehenneme tekrar hoşgeldin
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