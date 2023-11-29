İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedef 3 puan. 3 puan alamıyorsak, en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe için düşündüğümüz en ideal 11 ile sahaya çıkacağız."

"Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor. Gün gün takip ediyoruz. Şu an geri dönüşlerle ilgili bir şey söylemek için erken olur."

