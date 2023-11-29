Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem Aktürkoğlu'ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 00:28 Son Güncelleme: 30.11.2023 00:35

Kerem Aktürkoğlu'ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...

Kerem Aktürkoğlu’ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'da oynanan Manchester United maçında attığı golü, Filistin'deki tüm çocuklara armağan ettiğini söyleyen bir mesaj paylaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Manchester United maçında attığı golle temsilcimizin maçtan puanla dönmesini sağlayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından paylaştığı mesajda Manchester United'a karşı attığı golü Filistinli çocuklara armağan ettiğini yazdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun mesajı şöyle oldu:

Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze mesajı!
SON DAKİKA | 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplandı: İşte 7 maddelik MGK bildirisi!
Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyor: Binlerce tarihi belge yok oldu
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin'in simge ismi için flaş karar!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Aktürkoğlu'ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA