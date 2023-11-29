Kerem Aktürkoğlu’ndan duygulandıran Filistin mesajı! Attığı golü armağan etti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Manchester United maçında attığı golle temsilcimizin maçtan puanla dönmesini sağlayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından paylaştığı mesajda Manchester United'a karşı attığı golü Filistinli çocuklara armağan ettiğini yazdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun mesajı şöyle oldu:

Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız.