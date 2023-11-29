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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:53

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da gündem 10 numara: Klaassen ve Isco

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gündem 10 numara: Klaassen ve Isco

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, görevde kalma ihtimaliyle transfer listesini hazırlamaya başladı. Devre arasında bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Kartal'a Avrupa'dan Davy Klaassen ve Isco önerildi.

Rıza Çalımbay, görevde kalması halinde 3 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Gelen haberlere göre tecrübeli teknik adamın; stoper, orta saha ve forvete bir transfer istediği belirtildi. 60 yaşındaki çalıştırıcının, görevde kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak, yavaş yavaş listesini hazırladığı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde on numara için gündeme gelen Davy Klaassen, geçtiğimiz günlerde yeniden önerildi. İtalyan devi İnter'de mutsuz olan ve pek forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Mevcut Beşiktaş yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini belirtmişti. Bu doğrultuda başkan adaylarının, tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

ISCO TEKLİFLERİ DİNLEMEYE HAZIR
Kara Kartal'ın gündemine gelen bir diğer isim ise İspanya'dan geldi. La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen İsco için bir girişimde bulunabileceği öğrenildi. Bu sezon 18 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın da devrede olduğu bildirildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan İsco'nun da kendisi için yapılacak teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtildi. (Fanatik)

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