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Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:49 Son Güncelleme: 29.11.2023 18:37

Son dakika haberleri: Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı bekleniyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA’nın kararı bekleniyor...

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, sezonun en kritik maçında Manchester United ile karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi yoğun yağış nedeniyle ertelenme ihtimali ortaya çıktı. UEFA yetkililerin şu sıralar Rams Park zemininde incelemeler yaptığı ve bir karar vermesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Yetkilileri, Galatasaray - Manchester United maçı öncesi olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi. Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, bir karar verecek.

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.

Ancak Rams Park'tan gelen son görüntülerde zemin kontrolü yapılırken topun zemin üzerinde sekmediği görüldü.

ESPN'in son dakika haberine göre; UEFA yetkilileri şu anda Rams Park'ta zemini inceliyor. Henüz yeni bir karar çıkmadı ancak topun zeminde yuvarlanma ve sekme konusunda problem var. İncelemeler sürüyor.

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Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi.

Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı bekleniyor...
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