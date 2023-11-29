Son dakika haberleri: Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA’nın kararı bekleniyor...

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.

Ancak Rams Park'tan gelen son görüntülerde zemin kontrolü yapılırken topun zemin üzerinde sekmediği görüldü.

ESPN'in son dakika haberine göre; UEFA yetkilileri şu anda Rams Park'ta zemini inceliyor. Henüz yeni bir karar çıkmadı ancak topun zeminde yuvarlanma ve sekme konusunda problem var. İncelemeler sürüyor.