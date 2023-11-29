TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den başkent çıkarması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara'da görüşmelerde bulundu. İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret eden Büyükekşi, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un makamına gitti.

Bakanlar, A Milli Takım'ın başarısından dolayı Büyükekşi ve emeği geçenleri tebrik etti. Büyükekşi son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.