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Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:03

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den başkent çıkarması

SPOR SERVİSİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den başkent çıkarması

Ankara’da önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara'da görüşmelerde bulundu. İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret eden Büyükekşi, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un makamına gitti.

Bakanlar, A Milli Takım'ın başarısından dolayı Büyükekşi ve emeği geçenleri tebrik etti. Büyükekşi son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi. TFF Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını iletti.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den başkent çıkarması
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