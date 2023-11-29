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Giriş Tarihi: 29.11.2023

TFF’den başkent çıkarması

TFF’den başkent çıkarması

Ankara’da önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen TFF Başkanı Büyükekşi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara'da görüşmelerde bulundu. İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret eden Büyükekşi, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un makamına gitti. Bakanlar, A Milli Takım'ın başarısından dolayı Büyükekşi ve emeği geçenleri tebrik etti. Büyükekşi son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi. TFF Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını iletti.

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TFF’den başkent çıkarması
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