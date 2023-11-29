TFF’den başkent çıkarması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Ankara'da görüşmelerde bulundu. İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret eden Büyükekşi, ardından da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un makamına gitti.Büyükekşi son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi. TFF Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını iletti.