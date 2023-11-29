Trabzonspor’da işler rayına oturdu! Abdullah Avcı’dan mesaj...

Sivas'ta -5 derece soğukta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3'lük sonuçla Yiğido'dan 1 puanı koparan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının mücadelesinden memnun kalmıştı.
"KIRILGAN TAKIMDAN, TEPKİ VEREN TAKIMA DÖNDÜK"
Karşılaşma sonrası, "Kırılgan takım kimliğinden tepki veren bir Trabzonspor'a dönüştük" diyen tecrübeli hoca, soyunma odasında da bu konuya dikkat çekti.
ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR
Bu arada bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. 47 gün önce ikinci kez takımın başına gelen başarılı çalıştırıcı; 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.