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Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:07

Trabzonspor'da işler rayına oturdu! Abdullah Avcı'dan mesaj...

Trabzonspor’da işler rayına oturdu! Abdullah Avcı’dan mesaj...

Süper Lig'de Trabzonspor ile henüz mağlubiyeti olmayan ve Sivas’ta iki kez geriye düşüp 1 puanı alan oyuncularına teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, “Kırılgan yapıdan kurtulduk. Şimdi rakibine oyununu kabul ettiren bir ekip haline geleceğiz” diye konuştu.

Sivas'ta -5 derece soğukta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3'lük sonuçla Yiğido'dan 1 puanı koparan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının mücadelesinden memnun kalmıştı.

"KIRILGAN TAKIMDAN, TEPKİ VEREN TAKIMA DÖNDÜK"

Karşılaşma sonrası, "Kırılgan takım kimliğinden tepki veren bir Trabzonspor'a dönüştük" diyen tecrübeli hoca, soyunma odasında da bu konuya dikkat çekti.

Pes etmeyen oyuncularına teşekkür eden 60 yaşındaki teknik adamın, "Daha çok çalışacağız ve sahada her şartta güçlü kalan, rakibine oyununu kabul ettiren bir ekip olacağız" dediği öğrenildi.



ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR

Bu arada bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. 47 gün önce ikinci kez takımın başına gelen başarılı çalıştırıcı; 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.

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Trabzonspor'da işler rayına oturdu! Abdullah Avcı'dan mesaj...
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