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Giriş Tarihi: 30.11.2023 20:20

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlarıyla vedalaştı

AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlarıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulun ardından görevinden ayrılacak başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadı'nda bir araya geldiği çalışanlara veda etti.

Ahmet Nur Çebi, veda töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ben Beşiktaş'a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş'a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş'a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim."

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlarıyla vedalaştı
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