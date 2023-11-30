Bursaspor Kulübü: “Satılacak futbolcumuz yok"

Bursaspor Kulübü, 'Geleceğimizi Satamazsınız' başlıklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bursaspor'un altyapısı, çok uzun yıllardır ülkemiz futbol kamuoyunda gündem oluşturmuştur. Hatta altyapı yerine, altyapı adresimiz Vakıfköy kavramının yerini almıştır. Vakıfköy'den ülkemiz ve dünya futboluna çok sayıda futbolcu katılmıştır. Bu nedenle ulusal veya uluslararası futbol piyasalarının ilgi odaklarından biri olmuştur. Dün olduğu gibi, yani bizden önceki dönemlerde olduğu gibi, bu günde ilgi odağıdır. Bizim önceki dönemlerden birçok farkımız var. Değerli Bursasporlular, Bursaspor'un menfaatleri yerine, 'bugünkü sıkıntıların sebeplerinden olan' kişilerin menfaatleri asla düşünülmez. Bizim için Bursaspor'un çıkarları her türlü çıkarın üzerindedir. Bizi sorumluluk alanlarımızla ilgili herkes ziyaret edebilir, talep ve önerilerde bulunabilir. Nezaketle dinler, zarafetle uğurlarız. Bu gelen öneri ve talepleri kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Bu şartlar altında ne Vakıfköy ne de Özlüce'de satılacak futbolcumuz yoktur. Boş ve hayal ürünü yalanlara, bu yalanları üreten yalandan adam sıfatındaki şarlatanlara da inanmayın. Gündemimize 'komik şarlatanlar' olarak girip, bizi güldürmekten başka bir faydası yoktur. Ayrıca, o şarlatanlar bilmeliler ki, bu kulüpten ve bu camiadan koparıp çalma dönemleri eskidendi. Şimdi, çaldıklarını, yiyip içtiklerini kusturma zamanı. Saygı ve muhabbetlerimizle. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu."