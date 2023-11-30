Galatasaray, 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.