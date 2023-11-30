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Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:02 Son Güncelleme: 30.11.2023 12:06

Galatasaray, 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak

AA
Galatasaray, 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon avroluk değere sahip. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı günden beri toplam kazandığı ücret de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag'ı mutlak mağlup etmek zorunda. Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon avroluk galibiyet priminin sahibi olacak.

Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray'ın yenilgisi halinde 12,4 milyon avro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon avroyla yetinecek.

KOPENHAG ZAFERİ GALATASARAY'IN KAZANCINI 43,6 MİLYON AVROYA TAŞIYACAK

Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON AVRO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

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Galatasaray, 12 Aralık’ta 12,4 milyon avroluk maça çıkacak
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