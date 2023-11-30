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Giriş Tarihi: 1.12.2023 01:34 Son Güncelleme: 1.12.2023 01:42

İsmail Kartal'dan olay hareket! 6 gollü yenilgiden sonra soru almadı...

İsmail Kartal’dan olay hareket! 6 gollü yenilgiden sonra soru almadı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan İsmail Kartal, kısa bir açıklama yaptıktan sonra soru almayarak toplantıyı bitirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu skorun kendilerine yakışmadığını söyleyen Kartal, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." dedi.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Grubun son maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, "Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, bu sözlerinin ardından basın toplantısını soru almadan bitirdi.

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İsmail Kartal'dan olay hareket! 6 gollü yenilgiden sonra soru almadı...
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