Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:31 Son Güncelleme: 30.11.2023 19:37

Son dakika: Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Zaynutdinov, Ege Tıknaz, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar.

CLUB BRUGGE: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

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Son dakika: Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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