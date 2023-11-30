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Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:16

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred Beşiktaş derbisinde oynayacak

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred Beşiktaş derbisinde oynayacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Nordsjaelland maçının kadrosuna dahil edilmeyen Brezilyalı orta saha Fred, ligde Sivasspor karşılaşmasıyla ısındırılıp sonrasında Beşiktaş derbisine yüzde 100 hazır hale getirilecek.

Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye, alacağı 1 puan bile gruptan çıkmak için yetecek. Buna rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda dikkatli davranıyor. Özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor. 30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.

DEFANSTA GENÇLİK ZAMANI!

Bu arada Fatih Karagümrük maçında dizinden sakatlanan Ferdi Kadıoğlu da bugün kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde defansın göbeğinde Oosterwolde ile birlikte Ludogorets maçında olduğu gibi 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in görev alması bekleniyor. Sol bekte de 18 yaşındaki Ahmet Necat Aydın forma giyecek.

DERSİMİZİ ÇALIŞTIK!

Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, F.Bahçe karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Danimarkalı çalıştırıcı, "İstanbul'da oynanan ilk maçtan gereken dersleri çıkardık. Bu doğrultuda sahaya çıkıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred Beşiktaş derbisinde oynayacak
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