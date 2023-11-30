Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 21:52 Son Güncelleme: 30.11.2023 21:52

Son dakika haberi: TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası!

Son dakika haberi: TFF’den Süper Lig ekibine puan silme cezası!

Son dakika haberi: TFF Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig ekipleriden Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurum FK ile TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

İşte TFF'nin açıklaması:

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bu İbrahimleri kim yetiştirdi?
Ceza hukukçusu profesörden skandal hamle! Can Atalay kararını etkilemeye çalıştı
Başkan Erdoğan yerel seçim hedefini duyurdu: Tüm belediyeleri kazanacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2'si kadın 14 şüpheli enselendi
İyi Parti, FETÖ ve Gladyo
Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA