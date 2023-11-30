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Giriş Tarihi: 30.11.2023 21:49 Son Güncelleme: 30.11.2023 21:52

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Nordsjaelland-Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor.

Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

NORDSJAELLAND: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Batshuayi.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.

Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek.

H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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