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Giriş Tarihi: 30.11.2023 22:27 Son Güncelleme: 30.11.2023 22:35

Son dakika: TFF'den play-off ve yayın ihalesi açıklaması

Son dakika: TFF’den play-off ve yayın ihalesi açıklaması

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ve play-off sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin sitesi üzerinden yayın ihalesi ve play-off sistemiyle ilgili bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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Son dakika: TFF'den play-off ve yayın ihalesi açıklaması
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